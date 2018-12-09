Трампа призвали не вмешиваться во внутренние дела Франции

Париж, , 16:43 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о массовых акциях протеста в стране.

По словам дипломата, официальный Париж не пытается «повлиять» на дебаты в США, поэтому Вашингтону не стоит вмешиваться во внутренние дела Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что Парижское соглашение по климату, возможно, стало причиной массовых акций протеста во Франции.

По мнению главы государства, жители Франции не хотят выплачивать большие суммы финансовых средств странам третьего мира для того, чтобы продвигать меры по защите окружающей среды.

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