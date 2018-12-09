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Трамп прокомментировал ход расследования Мюллера

Политика

Он посоветовал журналистам обратиться к Хиллари Клинтон

Вашингтон, 9 декабря 2018, 03:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп доволен тем, как идет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы 2016 года. О содержании его беседы с журналистами сообщает американская президентская администрация.

По словам Трампа, он очень доволен тем, что читает о расследовании Мюллера, так как приписываемых ему связей с Москвой не было. Он добавил, что намерен помочь журналистам «в подходе к РФ» и порекомендовал спросить о России свою соперницу на президентских выборах 2016 года, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году минюст США уполномочил спецпрокурора Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на выборы 2016 года, а также связи или контакты между Россией и лицами из команды Трампа. И российские власти, и сам Трамп отвергают наличие таких попыток и контактов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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