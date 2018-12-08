«Русское дело» мешают расследовать обструкторы из Белого дома — конгрессмен

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Расследование «российского дела» затягивается командой Дональда Трампа, полагает конгрессмен Эрик Суолуэлл, который в своем твиттере пишет:

«Знаете, что затягивает «русское расследование» больше, чем что-либо? Лжецы, исказители и обструкторы. И все эти неладности есть в команде Трампа и в Белом доме. Все они велись и подбадривались Персоной номер 1».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле не видят прогресса в расследовании спепрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» — хотя это расследование и не является для Кремля темой, на которую обращено повышенное внимание.