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«Русское дело» мешают расследовать обструкторы из Белого дома — конгрессмен

Политика

«...все эти неладности»

«Русское дело» мешают расследовать обструкторы из Белого дома — конгрессмен
Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР
Зверя за хвост

Вашингтон, 8 декабря 2018, 12:13 — REGNUM  Расследование «российского дела» затягивается командой Дональда Трампа, полагает конгрессмен Эрик Суолуэлл, который в своем твиттере пишет:

«Знаете, что затягивает «русское расследование» больше, чем что-либо? Лжецы, исказители и обструкторы. И все эти неладности есть в команде Трампа и в Белом доме. Все они велись и подбадривались Персоной номер 1».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле не видят прогресса в расследовании спепрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» — хотя это расследование и не является для Кремля темой, на которую обращено повышенное внимание.

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