Трамп назвал «причину» массовых протестов во Франции

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Парижское соглашение по климату, возможно, стало причиной массовых акций протеста во Франции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж, — написал глава Белого дома. — Протесты и бунты проходят по всей Франции».

По его мнению, жители Франции, для того чтобы продвигать меры по защите окружающей среды, не хотят выплачивать большие суммы финансовых средств странам третьего мира.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что 8 декабря во Франции в ходе акций протестов «желтых жилетов» были задержаны более 950 человек. Напомним, что массовые акции протеста в стране проходят с середины ноября.

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