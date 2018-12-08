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Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человек

Происшествия

Массовые акции протеста движения «желтых жилетов» проходят в городах Франции 8 декабря

Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человек
Randy Colas
Французская полиция

Париж, 8 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Во Франции в ходе акций протестов «желтых жилетов» были задержаны более 950 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Всего на территории страны были задержаны более 950 человек, — передает вещатель. — 724 из них были помещены под стражу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на топливо и увеличения минимального уровня заработной платы, проходят в городах Франции 8 декабря.

По предварительным данным, общее число протестующих по всей стране перевалило 70 тыс. человек.

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Протесты во Франции
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