Съезд «Единой России» принял решение о создании Комиссии по этике

Москва, , 19:57 — REGNUM Съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной Комиссии по этике и утвердил ее состав. Комиссия будет являться центральным органом «Единой России», избираться Съездом из числа членов партии открытым голосованием на пять лет.

Ранее с предложением о создании такой Комиссии выступил секретарь Воронежского регионального отделения партии Владимир Нетесов на дискуссионной площадке «Обновление» в рамках первого дня работы XVIII Съезда партии. По его словам, ключевая задача Комиссии — объективно разбираться в каждом резонансном случае и давать ему оценку.

В состав Комиссии, по решению Съезда, вошли 12 человек: член Бюро Высшего совета партии, глава Республики Дагестан Владимир Васильев, член Генсовета, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, член Высшего совета, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, член Высшего совета партии, депутат Госдумы Александр Карелин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов, член Президиума Генсовета, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, член Президиума Генсовета, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель секретаря Генсовета, депутат Госдумы Евгений Ревенко, член Генсовета партии, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, чемпион паралимпийских игр Михаил Терентьев, член Высшего совета, заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, герой Советского Союза Валентина Терешкова, член Бюро Высшего совета партии, депутат Госдумы, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров, член Высшего совета партии, телеведущая Арина Шарапова.

Председатель Комиссии будет назначен на первом ее заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII Съезд партии «Единя Россия» проходит 7−8 декабря.

В первый день Съезда работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения.

Во второй день Съезда в его работе приряли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В рамках работы Съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

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