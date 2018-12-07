«Единая Россия» вводит этические нормы для членов партии

Москва, , 13:52 — REGNUM «Единая Россия» вводит этические нормы, обязательные для следования всеми членами партии. В их основе лежат предложения участников предсъездовских региональных дискуссий «Обновление-2018». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов на дискуссионной площадке «Обновление», которая состоялась в первый день XVIII Съезда «Единой России».

«Итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам «Единой России». При этом подчеркну, что большинство партийцев придерживаются этических норм. Но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей Партии. Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже «Единой России», — отметил Красов.

«В основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности. Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше чем с любого другого человека», — подчеркнула в свою очередь заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

Этические нормы сформулированы следующим образом:

— относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;

— исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;

— быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;

— придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;

— в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;

— открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;

— выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.

Красов напомнил, что на протяжении нескольких лет уставом партии закреплен механизм ответственности за неподобающее поведение в виде приостановления членства после возбуждения уголовного дела.

«Все члены «Единой России» должны осознавать, что Партия представляет людей и работает для них. Поэтому в случае, если их деятельность или поведение противоречат партийной этике, эти люди должны нести ответственность, соразмерную своим поступкам», — отметил Красов.

XVIII Съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день Съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов Программы Партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок — «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».