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В Кремле прокомментировали призывы госдепа США по ракете 9М729

Политика

Россия не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД

Москва, 7 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Россия не нарушала условий договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжает следовать его условиям. Об этом 7 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД», — подчеркнул он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал призывы госдепа США относительно российской наземной крылатой ракеты 9М729, якобы нарушающей ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью отвечают требованиям ДРСМД. Дипломат напомнила, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на запрещённую по ДРСМД дальность.

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Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон останется в ДРСМД, если РФ уничтожит ракеты 9M729 — госдеп США

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