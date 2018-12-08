Крамп-Карренбауэр во главе ХДС: это Меркель-2 или нечто большее?

Вена, , 10:10 — REGNUM Уже бывший генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр как успешный политик идет по стопам канцлера Ангелы Меркель. Но сможет ли она выйти из тени последней, ей предстоит доказать, пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

У Крамп-Карренбауэр наибольшие шансы стать следующим кандидатом от ХДС на пост канцлера. Новый лидер партии продела огромную работу по продвижению самой себя. Бывший премьер-министр земли Саар, она сопротивляется созданному противниками имиджу «мини-Меркель» и сторонницы продвижения прежнего курса.

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При этом Крамп-Карренбауэр считается доверенным лицом Меркель. Новый председатель ХДС подчеркивает, что у нее есть свое собственное видение. Она расставила акценты и продемонстрировала строгость в миграционной политике, выступив за депортации преступников в Сирию. Но Крамп-Карренбауэр сознательно не дистанцируется от Меркель, которую партийный съезд провожал девятиминутной овацией.

У нее есть собственный успешный послужной список. В течение 18 лет Крамп-Карренбауэр принадлежала к правительству Саара, а в 2000—2007 годах была министром внутренних дел земли. Затем она возглавляла министерство образования, департамент труда, министерство юстиции. В 2011 году она стала премьер-министром Саара.

Но после 5 месяцев работы из-за кадровых споров с либералами «ямайская коалиция» провалилась, и Крамп-Карренбауэр заключила союз с Социал-демократической партией (СДПГ).

После ее переизбрания в марте 2017 года она носит венец победителя. Она стала первой, кто подавил казавшийся неостановимым триумф кандидата в канцлеры от СДПГ Мартина Шульца: на выборах в ландтаг партия Крамп-Карренбауэр неожиданно получила 40,7% голосов.

В начале 2018 года она стала генеральным секретарем ХДС и переехала в Берлин. На партийном съезде в феврале она была избрана с 98,9% голосов на эту должность. Уже тогда на нее стали смотреть как на возможную преемницу Меркель.

Крамп-Карренбауэр принадлежит к левому крылу ХДС. Мать троих детей, она придерживается неприхотливого прагматизма. Такими словами она описывает свое преимущество перед конкурентами: «Глубокое знание партии, 18 лет в правительстве, опыт борьбы в сложных избирательных кампаниях и знание того, каково это — выигрывать с 40%».

Она не боялась полемики с конкурентами. Крамп-Карренбауэр резко раскритиковала заявление другого кандидата в лидеры ХДС Фридриха Мерца о том, что партия проигнорировала подъем правых популистов. Она высказалась за создание фонда дизельных штрафов, призвала закрыть европейские и американские порты для российских судов после инцидента в Азовском море.

В миграционной политике Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддерживает политику Меркель и предостерегает от закрытия границ в шенгенской зоне. Полностью проевропейская, она, тем не менее, против полного равенства гетеросексуальных и гомосексуальных пар. В ранних заявлениях политик предостерегала, что вслед за признанием равенства таких браков начнутся призывы к легализации инцеста и полигамных браков.

Ожидается, что Крамп-Карренбауэр будет продуктивно работать о бок с канцлером Меркель. Тем не менее, она намерена открыть «новую главу» для ХДС и пообещала добиться большего влияния партии на работу правительства. Уж слишком часто в последние месяцы в немецкой политике появлялись «хромые утки».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря канцлер Ангела Меркель ушла в отставку с поста председателя партии ХДС. Этот пост она занимала в течение 18 лет.

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