Претендент на пост лидера ХДС Крамп-Карренбауэр: «Я вам не мини-Меркель!»

Берлин, , 08:38 — REGNUM Претендующая на пост лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крапм-Карренбауэр не намерена дистанцироваться от фигуры канцлера Германии Ангелы Меркель, передает телеканал N-TV.

Выступая вечером 12 ноября на мероприятии, организованном берлинским филиалом Microsoft, генеральный секретарь ХДС Крамп-Карренбауэр отметила, что «не может себе представить, что искусственно отдалится от Меркель, чтобы получить преимущество» на выборах председателя партии.

Она — доверенное лицо канцлера, и часто ее называют «мини-Меркель».

На просьбу прокомментировать это прозвище Аннегрет Крапм-Карренбауэр ответила:

«Мне 56 лет, у меня трое взрослых детей, я сделала настоящую карьеру. Ничего у меня не мини!»

«Никому не приходит в голову спросить у [министра здравоохранения] Йенса Шпана, является ли он мини — [Фридрихом] Мерцем», — добавила она.

Генсек ХДС также прокомментировала свою труднопроизносимую двойную фамилию, на которую жалуются и избиратели, и оппозиция. Последняя иронизирует, что на митингах будет сложно скандировать «Пошла вон, Крамп-Карренбауэр!».

По ее словам, перед свадьбой она решила сохранить свою девичью фамилию в память об умершем отце.

«Я тогда не знала, что профессионально пойду в политику и что будет сложно размещать ее (фамилию) на предвыборных плакатах. Если бы знала, то поразмышляла бы от этом».

Председателя ХДС выберут делегаты на съезде партии в Гамбурге 7 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, основными претендентами являются Аннегрет Крапм-Карренбауэр, деятель ХДС начала нулевых Фридрих Мерц и Йенс Шпан.

Занявший кресло председателя ведущей партии Германии получит наибольшие шансы стать следующим канцлером. Ангела Меркель возглавляла ХДС последние 18 лет.

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