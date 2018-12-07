Трамп «помолился» за пилотов ВМС США, пропавших у берегов Японии

Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «мыслями и молитвами» с пилотами ВМС США, разбившимися у берегов Японии, а также со спасателями, которые ведут их поиски, 7 декабря передает агентство Associated Press.

«Что бы вам ни понадобилось, мы сделаем это для вас», — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря у берегов Японии разбились два самолета военно-морских сил США. Из семи пилотов на борту двое найдены — один погиб, один выжил. Пятеро числятся пропавшими без вести.

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