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Крушение самолетов США у берегов Японии: спасатели нашли второго военного

Происшествия

О его состоянии какой-либо конкретной информации не приводится

Токио, 6 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  У берегов японского острова Сикоку в районе столкновения двух самолетов Военно-морских сил (ВМС) США спасатели нашли еще одного американского военнослужащего, сообщает 6 декабря The Associated Press.

О его состоянии какой-либо конкретной информации не приводится.

Напомним, транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 ВМС США столкнулись во время учебного полета у берегов Японии 5 декабря. Всего на борту воздушных судов находились семь человек.

Спасателям удалось вытащить из воды одного пострадавшего. В настоящее время у берегов Японии проводится операция по поиску еще пяти военнослужащих.

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Авиапроисшествия
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