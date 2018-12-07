«Единая Россия» организует форум руководителей своих фракций

Москва, , 18:48 — REGNUM Глава Совета руководителей фракций «Единой России» Сергей Неверов предложил сконцентрироваться на реализации национальных проектов и межбюджетных отношениях. Предложение было высказано на полях XVIII Съезда «Единой России» в пятницу, 7 декабря.

Помимо подведения итогов года и проведения плановой ротации был утвержден план работы Совета на 2019 год. В частности, запланирован большой форум с участием руководителей депутатских объединений муниципальных районов и выездное совещание по вопросам межбюджетных отношений с участием членов трехсторонней комиссии.

Одна из ключевых тем повестки работы на 2019 год — это реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подчеркнул Сергей Неверов.

«Каждый регион, каждый муниципалитет должен четко понимать свои задачи в рамках реализации национальных проектов, свой объем финансирования, приоритеты. Нельзя допустить неэффективной работы хоть одной программы. Поэтому обратная связь для нас крайне важна. Отмечу, что внесены изменения в Регламент Государственной Думы, в соответствии с которыми комитеты теперь имеют возможность контролировать по своему профилю исполнение госпрограмм. И мы будем предоставлять эту информацию в регионы», — рассказал Сергей Неверов.

Он также предложил в августе 2019 года провести всероссийский Форум руководителей фракций, в котором примут участие руководители депутатских объединений (фракций) в представительных органах местного самоуправления районного уровня. По предварительным расчетам, общее число участников Форума составит около 3000 человек.

«Еще один важнейший вопрос, который волнует все регионы — межбюджетные отношения. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил проанализировать бюджетную обеспеченность регионов и в рамках трехсторонней комиссии эту тему мы держим на постоянном контроле», — напомнил Сергей Неверов.

Он заявил, что «было бы правильно после принятия бюджета в первом чтении с членами трехсторонней комиссии обсудить вопрос межбюджетных отношений в одном из регионов».

Помимо этого, в Хабаровске запланировано выездное заседание Совета, на котором обсудят «работу в условиях нарастания политической конкуренции».

«Предложение связано, в том числе, и со стартом избирательной кампании», — пояснил руководитель фракции «Единая Россия».

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