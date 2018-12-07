«Единая Россия» оценит эффективность работы региональных отделений

Москва, , 18:37 — REGNUM «Единая Россия» займется оценкой эффективности работы своих региональных отделений в межвыборный период. Данное предложение было озвучено секретарем Белгородского регионального отделения партии Наталией Полуяновой в рамках работы дискуссионной площадки «Обновление», которая прошла в первый день XVIII Съезда «Единой России».

По ее словам, партия на местах должна всегда держать руку на пульсе, понимать, где недорабатывает, чему следует уделить особое внимание и каким регионам нужна поддержка.

«Поэтому и нужно оценивать эффективность работы региональных отделений Партии в межвыборный период. Не должна и не может жить партия от выборов до выборов», — считает Наталья Полуянова.

Никакие мероприятия, количество круглых столов не могут являться критерием эффективности работы регионального отделения партии.

«Критерии эффективности — это еще и обратная связь с нашими гражданами. Мнение людей — это главный индикатор эффективности работы партийной ячейки на местах. Через региональный и местный уровень мы должны получать сигналы о наиболее острых проблемах, отбирать предложения избирателей по их исправлению. Поэтому оценка эффективности должна быть построена не только на базе социологических исследований, но и на основе анализа медийной активности», — считает она.

Наталья Полуянова подчеркнула, что такие исследования необходимо проводить не реже, чем дважды в год: накануне старта партийного предварительного голосования и в течение месяца после Единого дня голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII Съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день Съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов Программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок — «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

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