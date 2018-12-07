Замглавы МИД Индонезии: Участие стран важно для решения проблем демократии

Денпасар, Индонезия, , 16:06 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир, закрывая демократический форум на Бали, заявил, что демократия должна развиваться, сообщает Sindonews.

«Демократия должна развиваться, не останавливаясь и, конечно же, ожидается, что все смогут участвовать в обсуждении проблем демократии», — заявил замглавы МИД Индонезии журналистам после официальной церемонии закрытия демократического форума.

По его словам, усилия по продвижению демократии уже дали свои плоды. Индекс демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличился. «Это произошло, в частности, благодаря ежегодному демократическому форуму на Бали», — подчеркнул Абдуррахман Мохаммад Фахир.

«Участие всех сторон важно для решения проблем демократии», — отметил заместитель министра иностранных дел Индонезии, добавив, что проблемы все еще существуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Балийский демократический форум, который ежегодно проводится с 2008 года, длился два дня 6−7 декабря 2018 года. В нем приняли участие делегаты из 97 стран мира.

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