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Глава МИД Индонезии: «Демократия — инструмент устранения неравенства»

Политика

В 11-ом демократическом форуме на острове Бали примут участие представители из 97 государств

Денпасар, Индонезия, 6 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что демократия является инструментом устранения неравенства и дает возможность для сбалансированного экономического и политического развития. Об этом, как сообщает Sindonews, министр заявила 6 декабря, открывая 11-й Балийский демократический форум на острове Бали.

В течение двух дней гости форума обсудят роль демократии в улучшении благосостояния и стабильности экономического развития.

Известно также, что параллельно с Балийским демократическим форумом проходит студенческая конференция по демократии, форум гражданского общества и медиафорум.

По словам главы МИД Индонезии, цель форума состоит в том, чтобы обсудить демократические процессы с разных точек зрения.

В Балийском демократическом форуме примут участие представители из 97 стран и 7 международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках демократического форума также состоятся два заседания на тему «создание демократических институтов» и «технологии, инновации и будущее процветание».

Читайте ранее в этом сюжете: Балийский демократический форум пройдет 6-7 декабря — МИД Индонезии

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Внешняя политика Индонезии
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