Глава МИД Индонезии: «Демократия — инструмент устранения неравенства»

Денпасар, Индонезия, , 11:51 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что демократия является инструментом устранения неравенства и дает возможность для сбалансированного экономического и политического развития. Об этом, как сообщает Sindonews, министр заявила 6 декабря, открывая 11-й Балийский демократический форум на острове Бали.

В течение двух дней гости форума обсудят роль демократии в улучшении благосостояния и стабильности экономического развития.

Известно также, что параллельно с Балийским демократическим форумом проходит студенческая конференция по демократии, форум гражданского общества и медиафорум.

По словам главы МИД Индонезии, цель форума состоит в том, чтобы обсудить демократические процессы с разных точек зрения.

В Балийском демократическом форуме примут участие представители из 97 стран и 7 международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках демократического форума также состоятся два заседания на тему «создание демократических институтов» и «технологии, инновации и будущее процветание».

Читайте ранее в этом сюжете: Балийский демократический форум пройдет 6-7 декабря — МИД Индонезии