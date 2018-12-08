Суббота, 8 Декабря 2018 года
12:08:23 МСК

Что показали «желтые жилеты» во Франции

Политика

США организуют раскол Европы?

Что показали «желтые жилеты» во Франции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Желтый жилет

Париж, 8 декабря 2018, 12:06 — REGNUM  Выступление «желтых жилетов» во Франции стало очень необычным по своей тактике в то время, когда Европа стоит перед очевидной необходимости смены формата, не вписываясь в старую глобализаторскую схему. Не является ли ключом к загадке нового формата Европы позиция США, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Попытка свести поразившее наблюдателей выступление «желтых жилетов» исключительно к «экономическому диалогу» между народом и элитами выглядит слишком поверхностной. Эксперты обращают внимание на то, что главные очаги возмущения оказываются характерны как раз для стран с сильными экономическими показателями, а во главе протеста становятся правые силы. Всё это характеризует неприятие слома национальных традиций, люди не хотят жертвовать преимуществами национального государства в угоду абстрактным благам глобализаторского будущего.

Огромную роль в поддержании такой повестки играет позиция США, выраженная в речи госсекретаря США Майка Помпео 4 декабря в Брюсселе. Эта речь была посвящена восстановлению роли национального государства в либеральном международном порядке, и произвела шокирующее впечатление на собравшихся. Похоже, что европейская идея «отказа от суверенитета в пользу ЕС» должна кардинально поменяться.

Читайте статью Глобалисты рано хоронят национальные государства и другие публикации Станислава Стремидловского.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить