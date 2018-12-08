Что показали «желтые жилеты» во Франции

Париж, , 12:06 — REGNUM Выступление «желтых жилетов» во Франции стало очень необычным по своей тактике в то время, когда Европа стоит перед очевидной необходимости смены формата, не вписываясь в старую глобализаторскую схему. Не является ли ключом к загадке нового формата Европы позиция США, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Попытка свести поразившее наблюдателей выступление «желтых жилетов» исключительно к «экономическому диалогу» между народом и элитами выглядит слишком поверхностной. Эксперты обращают внимание на то, что главные очаги возмущения оказываются характерны как раз для стран с сильными экономическими показателями, а во главе протеста становятся правые силы. Всё это характеризует неприятие слома национальных традиций, люди не хотят жертвовать преимуществами национального государства в угоду абстрактным благам глобализаторского будущего.

Огромную роль в поддержании такой повестки играет позиция США, выраженная в речи госсекретаря США Майка Помпео 4 декабря в Брюсселе. Эта речь была посвящена восстановлению роли национального государства в либеральном международном порядке, и произвела шокирующее впечатление на собравшихся. Похоже, что европейская идея «отказа от суверенитета в пользу ЕС» должна кардинально поменяться.

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