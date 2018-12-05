Глобалисты рано хоронят национальные государства

Станислав Стремидловский, , 11:06 — REGNUM

Три недели протестов во Франции выпрыгнувшего, как чертик из табакерки, движения «желтых жилетов», которые выступили против планов администрации президента Эмманюэля Макрона повысить «экологический налог», что привело бы к росту цен на топливо, завершились промежуточной победой митингующих. «Никакой налог не заслуживает того, чтобы ради него ставить под угрозу единство нации, — заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, комментируя уступки властей в этом вопросе. — Наши налоги — самые высокие в Европе. Наша налоговая система ужасно сложна, и ее часто критикуют за несправедливость. Давайте обсудим, что необходимо изменить. Эти решения вступят в силу немедленно и должны восстановить мир и спокойствие в стране».

При этом Париж, как сообщает телеканал Euronews, заморозил тарифы на электроэнергию и газ (на период переговоров, по крайней мере до конца зимы) и отложил внедрение новых правил технического контроля автомобилей. Однако «желтые жилеты» утверждают, что серьезные вопросы вызывает не одна эта тема, а в целом политика французского руководства. Вопрос в том, что именно их не устраивает и кто за этим стоит. Ряд экспертов сводят диагностику к недовольству французского зажиточного обывателя падением уровня жизни, иначе говоря, все дело в экономике и политической традиции французов вести диалог с правительством таким вот образом.

Безусловно, решение Парижа залезть в кошельки граждан стало триггером, запустившим цепь определенных событий. Но ведь кто-то должен был выступить организатором акций, а затем координировать выступления. Как отмечает адвокат Евгений Ворожцов, выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, особенностью нынешних акций «желтых жилетов» стала нетрадиционная тактика действий протестующих. И более того: «Внезапно для всех «желтые жилеты» появились в Нидерландах. Требование стандартные и общие для всех. Рост цен, пенсионная реформа и непопулярная реформа трудового законодательства. И хотя акции были малочисленными, по несколько десятков человек, но они сразу прошли в нескольких городах и теоретически могут стать только первой ласточкой».

Поэтому со своей стороны предположим, что нынешние протестные акции во Франции могут быть «разведкой боем» на локальном полигоне в преддверии «большой мировой войны», которая ведется на тысячах фронтов по всей планете. Она и есть новая холодная война, но не такая, как ее иногда пытаются представить. В те дни, когда французский премьер объявлял о «капитуляции» перед «желтыми жилетами», в Брюсселе на мероприятии, организованном Германским фондом Маршалла, выступал государственный секретарь США Майк Помпео. Его речь называлась «Восстановление роли национального государства в либеральном международном порядке». Помпео, в частности, сказал:

«Каждая нация — каждая нация — должна честно признать свою ответственность перед своими гражданами и спросить, служит ли нынешний международный порядок на благо народа, как мог бы. А если нет, то должно спросить, как мы можем это исправить. Это то, что делает президент Трамп. Он возвращает Соединенные Штаты к их традиционной центральной руководящей роли в мире. Он видит мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Он знает, что ничто не может заменить национальное государство в качестве гаранта демократических свобод и национальных интересов. Он знает, как знал Джордж Герберт Уокер Буш, что более безопасный мир неуклонно требует американской решимости на мировой арене. И когда мы — когда мы все игнорируем наши обязанности перед институтами, которые мы сформировали, — другие будут злоупотреблять ими».

Описывая реакцию присутствующих на эти слова, портал Politico.eu отмечает, что они хранили гробовое молчание. По окончании своего выступления, пишет издание, Помпео не стал ждать вопросов и быстро отправился на саммит НАТО. И лишь какой-то мужчина в задней части аудитории крикнул: «Почему нет вопросов? Почему нет вопросов?» Они появятся, но, видимо, позже. Пока же можно предположить, что речь госсекретаря стала своего рода ответом на прозвучавшие ранее заявления Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что «сегодня национальные государства должны быть готовы отказаться от своего суверенитета» в пользу ЕС.

Некоторые считают, что столкновения между националистами или народниками и глобалистами будут вестись в экономической сфере. Если рассматривать протестные акции французских «желтых жилетов», то вроде бы так оно и есть, требования носили экономический характер. Однако декан Школы публичной политики Лондонской школы экономики и политических наук Андреас Веласко полагает, что на мировом уровне «обратная культурная реакция» вызвана, во-первых, политическим негодованием народов против традиционных элит, во-вторых, характерна преимущественно для «стран с необычайно сильными экономическими показателями», в-третьих, во главе реванша стоят правые, а не левые. На первый взгляд, это неприменимо к нынешним событиям во Франции, но во всяком правиле бывают исключения.

Все это следует учитывать и Москве, которую в силу ее интеграции в мировую систему не обойдет волна перемен. Нам тоже придется решать, на какой мы стороне, национальных государств или глобалистов, учитывая состояние российской экономики и состояние иных параметров возможностей России как государства.