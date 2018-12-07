Путин выступит на съезде «Единой России» — Песков

Москва, , 13:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, по-прежнему уделяющий большое внимание партии «Единая Россия», выступит на съезде 8 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, о том, что Путин по-прежнему остается лидером этой партии, говорит посещение им съезда «единороссов».

Напомним, съезд «Единой России» пройдет 7−8 декабря в Москве.

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