На пресс-конференцию Путина заявилось рекордное число журналистов — Песков

Москва, , 13:34 — REGNUM Более 1,6 тыс. журналистов уже аккредитованы на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом 7 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, на конференцию, которая состоится 20 декабря, уже подано около 1650 заявок.

«Это больше, чем в прошлые годы», — подчеркнул Песков.

Также он напомнил, что прием заявок на мероприятие завершится 7 декабря в 17:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина состоится 20 декабря в 12:00 московского времени. В связи с этим Госдума перенесет заключительное пленарное заседание осенней сессии на 19 декабря.

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