Власти Хакасии: коммунальное хозяйство республики «убито»

Абакан, , 13:35 — REGNUM Новый глава Хакасии Валентин Коновалов устроил экстренное совещание, посвящённое проблемам коммунального хозяйства республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в правительстве региона.

«Убитая многолетним скудным финансированием коммуналка трещит по швам. Первые морозы показали реальную картину подготовки к зиме», — говорится в сообщении на официальном сайте региона.

На объектах жилищно-коммунального хозяйства Хакасии за минувшие два-три дня произошло несколько сбоев. Например, в селе Бородино Боградского района и посёлке Коммунар Ширинского района зафиксированы аварии на теплосетях. В посёлке Изыхские Копи Алтайского района перемёрзла труба подачи холодной воды на водозаборе. В городе Черногорске в домах резко похолодало — из-за низкого запаса угля снижены параметры на трёх котельных.

В республиканском правительстве заверили, что все аварийные ситуации «носят локальный характер» и «не имеют тяжёлых последствий», однако впереди ещё вся зима. Также в пресс-службе республиканских властей заявили, что «в нынешних финансовых обстоятельствах кардинально изменить аховое положение дел в коммунхозе объективно невозможно» — нужны «капитальные вложения и серьёзная модернизация коммунальной инфраструктуры».

Коновалов велел в существующих условиях «не доводить до аварийных ситуаций и обеспечить надёжное теплоснабжение населения». Также он подчеркнул, что главы поселений и ресурсоснабжающих предприятий зачастую замалчивают информацию о сбоях. Например, жильцы многоквартирного дома в Коммунаре замерзают уже неделю, а известно об этом стало только на днях из звонка на номер «горячей» линии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 31-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября. Его имя осталось в бюллетене единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией с 2009 по октябрь 2018 года, снялись с выборов. В итоге 11 ноября Коновалов получил поддержку 57,57% избирателей от числа пришедших на выборы.

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Напомним, отопительный сезон в Хакасии стартовал 12 сентября. Перед этим власти отчитались о том, что готовы к зиме, осталось устранить лишь некоторые замечания.

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