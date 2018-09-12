Отопительный сезон стартует в Хакасии

Абакан, , 17:12 — REGNUM В населённых пунктах Хакасии начался отопительный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, тепло поступило в село Туим Ширинского района, в посёлки Приисковое, Устинкино и в Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района. В ближайшее время отопление дадут жителям Копьево и Коммунара.

12 сентября в Хакасии прошло совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Прозвучала информация, что к зиме уже подготовлено 6001 тыс. кв. м жилищного фонда республики, 507 км тепловых и 1365 км водопроводных сетей. На складах коммунальной энергетики республики создано около 19 тыс. тонн нормативного запаса топлива. Это 97% от запланированного объёма.

По словам и. о. министра строительства и ЖКХ региона Максима Виноградова, муниципальным образованиям поручено приступить к активной работе по устранению замечаний и вовремя завершить все работы по подготовке к отопительному сезону.

«Этот вопрос очень серьёзный, так как именно от эффективности подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса во многом зависят безопасность и комфорт жителей республики», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии перед началом отопительного сезона прошла тренировка по ликвидации ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики. Начальник управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков убеждён, что такие тренировки необходимы, так как помогают в реальном режиме отработать вопросы возникновения и ликвидации аварий. По информации властей Хакасии, группировка сил и средств, привлекаемая для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики, составляет 2661 человек, 521 единицу техники.

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