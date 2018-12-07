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Российские военные в Сирии не зафиксировали за сутки случаев стрельбы

Политика

Турецкие специалисты из совместной комиссии зафиксировали в общей сложности 15 случаев стрельбы

Российские военные в Сирии не зафиксировали за сутки случаев стрельбы
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Забытое ружьё

Москва, 7 декабря 2018, 10:50 — REGNUM  Российские специалисты из совместной российско-турецкой комиссии по контролю за режимом прекращения огня в Сирии не зафиксировали за минувшие сутки 6 декабря нарушений режима «тишины». Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В то же время турецкие специалисты из совместной комиссии зафиксировали в общей сложности 15 случаев стрельбы: в провинции Идлиб (1 случай), в Алеппо (6), в Латакии (4) и в провинции Хама (4).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб в полукилометре от линии фронта появилась рождественская елка высотой 15 метров.

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Война в Сирии
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