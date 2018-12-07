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Рождественская елка установлена на линии фронта в Идлибе

Общество

Собрали рождественскую елку бойцы христианского ополчения города Скальбия, сформированного из коренных жителей

Идлиб, Сирия, 7 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  На границе сирийских провинций Хама и Идлиб в полукилометре от линии фронта появилась рождественская елка высотой 15 метров. Об этом рассказал священник местной церкви отец Димитриус в интервью РИА Новости.

По его словам, собрали рождественскую елку бойцы христианского ополчения города Скальбия, сформированного из коренных жителей.

«Группа активистов приняла решение при поддержке церкви организовать праздник для этого городка», — рассказал священник.

Ранее в информационном бюллетене Центра приёма, распределения и размещения беженцев сообщили, что в Сирию за сутки, 6 декабря, вернулись около 870 граждан страны, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома.

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