Лавров назвал Косово «очагом нестабильности»

Москва, , 08:24 — REGNUM Репутации Брюсселя может быть нанесен урон из-за действий руководства самопровозглашенного Косово. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон».

По его словам, на Балканах главным «очагом нестабильности» остается Косово, так как Приштина осуществляет «все новые провокационные шаги».

Лавров добавил, что Косово не выполняет достигнутые при посредничестве Евросоюза обязательства перед Белградом.

Напомним, ранее спикер парламента Косово Кадри Весели на странице в соцсети Facebook сообщил, что 14 декабря в парламенте Косово состоится голосование по вопросу о преобразовании Сил безопасности в полноценные вооружённые силы (ВС).

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