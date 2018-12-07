Лавров: Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии

Москва, , 08:10 — REGNUM США и Евросоюз торопятся и предпринимают «лихорадочные усилия», чтобы окончательно оформить сделку о переименовании бывшей югославской республики на Республику Северная Македония в начале 2019 года. Об этом в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Македонским парламентариям, поддержавшим переименование, предоставят охрану

«Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО», — уверен российский дипломат.

При этом, по заявлению главы МИД РФ, Запад грубо и систематически вмешивается во внутренние дела Македонии. Лавров отметил, что одобрение конституционных поправок в собрании 19 октября было «продавлено путём шантажа и подкупа депутатов от оппозиции» при непосредственном участии «иностранных дипломатов, в том числе посла США».

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Македония бойкотировала референдум о переименовании страны

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о споре почти 30-летней давности, который мешает приёму Республики Македония в НАТО и Евросоюз. Греческие власти настаивают на изменении названия соседней страны, для того, чтобы её нельзя было спутать с греческой областью Македония. Переговоры о новом названии бывшей югославской республики между правительствами двух стран ведётся с 2017 года.

В середине июня 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к грекам с торжественным сообщением о смене названия соседнего государства на Республику Северная Македония. Ранее стало известно, что в соответствии с достигнутой договоренностью между премьер-министрами Македонии и Греции у балканского государства появится новое название.

Ожидалось, что финальное решение будет принято на референдуме гражданами Македонии. Однако в судьбоносном для Македонии референдуме приняли участие менее половины избирателей. Явка едва приблизилась к 35%. Референдум был признан несостоявшимся. Несмотря на это, правительство Македонии большинством голосов депутатов (80 из 120) поддержали переименование страны в «Северную Македонию». После этого заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что ожидает вступления Македонии в НАТО в 2020 году.

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