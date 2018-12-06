Архангельские депутаты не смогут запретить ввоз мусора из других регионов

Архангельск, , 18:42 — REGNUM Группа депутатов Архангельского областного собрания пытается законодательно запретить ввоз мусора из других регионов России — в парламент внесены два соответствующих законопроекта. Авторы первого (члены «Справедливой России») предлагают установить частичный запрет на ввоз только тех отходов, которые не являются вторичными материальными ресурсами, то есть тех, что не подлежат переработке. Авторы второго (члены ЛДПР) требуют полного запрета на ввоз отходов из других регионов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изучив документы, прокуратура дала заключение о невозможности принятия таких решений на уровне региона, поскольку введение запрета на перемещение ТКО по территории страны не является полномочием субъекта РФ. Более того, по мнению ведомства, предлагаемые нормы будут нарушать гарантированные Конституцией РФ единство экономического пространства и свободу перемещения товаров по территории Российской Федерации.

Однако после беспрецедентной волны протестов, которая прокатилась по Архангельской области 2 декабря, диалог о попытках защитить область от московского мусора был возобновлен. Для обсуждения законопроектов в областном собрании создали расширенную рабочую группу, куда вошли представители трех фракций, прокуратура и губернатор.

«Мы прочитали заключение прокуратуры и все-таки считаем, что наш законопроект жизнеспособен, — заявила автор законодательной инициативы о частичном запрете Ирина Чиркова. — Хотелось бы шире смотреть на проблему, не только с очки зрения буквы закона. Сегодня к Архангельской области приковано внимание многих других регионов, где муссируется подобная проблема».

Чиркова предложила опираться на опыт других регионов, где введены аналогичные запреты.

«В частности, законопроект был принят в 2016 году в Нижегородской области и до сих пор действует. Ни прокуратура, ни другие надзорные органы не вышли с инициативой запретить эту норму», — заявила она.

Директор правового департамента правительства Архангельской области Игорь Андреечев от такого предложения коллег предостерег. По его словам, судебный опыт решения законодательных проблем говорит о том, что опыт регионов на решения Фемиды не влияет.

Свою точку зрения по этому поводу высказал и автор второй законодательной инициативы Сергей Пивков.

«При всем уважении, это всего лишь мнение юристов. Окончательную точку в этом вопросе может поставить суд. Я не вижу оснований для того, чтобы не рассматривать эти законопроекты на сессии», — завил он.

Сергей Пивков отметил, что основанием для введения полного запрета на ввоз мусора в Архангельскую область служат десятки тысяч обращений жителей области в региональный парламент и недавние митинги.

«Такого масштаба протестных мероприятий современная Россия еще не видела. Люди требуют от нас ответной реакции, и я думаю, что законопроект может их защитить», — подчеркнул депутат.

Действовать вопреки федеральному закону, чтобы продемонстрировать свою позицию, предложил и депутат Алексей Кувакин:

«Если мы примем закон, мы попытаемся защитить людей. Потом пусть суд решает — конституционное решение мы приняли или нет. Но мы покажем губернатору и правительству области наше отношение и окажем какое-то воздействие на правительство», — заявил он.

Стремление допустить рассмотрение бесперспективных законопроектов для того, чтобы показать избирателям свою активность, поддержали не все.

«Если мы допускаем к рассмотрению депутатов эти два законопроекта, то мы вводим в заблуждение жителей Архангельской области, что запрет возможен», — заявила депутат Надежда Виноградова.

По словам вице-спикера Александра Дятлова, депутаты пытались узнать позицию Государственной думы РФ по данному вопросу, но ответа на вопрос, «могут ли быть приняты запретительные нормы в регионе?», ответа пока не получили.

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В результате обсуждений депутаты решили продолжить обсуждения и решение, выносить или нет законопроекты на сессию, принять позже. А пока депутатам предложили подумать над законодательной инициативой по изменению федерального закона.

Советник председателя Архангельского областного собрания Станислав Вторый:

«Риторический вопрос: может ли быть закон несправедливым? Мое мнение — может быть несправедливым, когда принимается в спешке. Закон Яровой, например. Мы должны понять, что нас не устраивает в 89 ФЗ, и, может быть, взять тайм-аут, чтобы выступить с законодательной инициативой. Мы также можем принять решение, чтобы его потом отменили — и что? Уйдет время. Нам надо подумать, что сделать, чтобы защитить людей, которые вышли на демонстрации».

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