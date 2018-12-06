Социологи: 39% итальянцев — против ограничения суверенитета страны

Рим, , 16:04 — REGNUM 39% граждан Италии считают, что в конфликте вокруг бюджета страны между правительством и Еврокомиссией правы министры, а действия Брюсселя ставят под угрозу суверенитет страны, сообщает в четверг, 6 декабря, Il Giornale со ссылкой на данные опроса EMG.

Противоположной точки зрения придерживаются 56% граждан: они считают, что правота на стороне Еврокомиссии, а правительство Италии должно уважать правила ЕС.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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