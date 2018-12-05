Вице-премьер Италии: санкций со стороны ЕС не будет

Рим, , 16:02 — REGNUM Правительству Италии удастся выполнить свои предвыборные обещания и одновременно достичь компромисса с ЕС, избежав санкций, заявил в среду, 5 декабря, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

По его словам, начало реализации двух основных обещанных правительством реформ (выплаты минимального дохода от гражданства и снижение пенсионного возраста) намечено соответственно на март и февраль 2019 года.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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