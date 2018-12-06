Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:26:45 МСК

В МИД РФ главе ВМС Украины порекомендовали отставку

Политика

Сначала Воронченко отправил моряков нарушать закон, а позже счел, что один стоит их всех, отметила Захарова

Москва, 6 декабря 2018, 14:49 — REGNUM  Для главы ВМС Украины Игоря Воронченко, приказавшего подчиненным нарушить закон, будет достаточно отставки. Так прокомментировала предложение военачальника пойти в российскую тюрьму вместо украинских моряков официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Воронченко высоко себя ценит. Сначала он отправил моряков нарушать закон, а позже счел, что один стоит их всех.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября экипажи трех украинских военных кораблей были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе. Глава ВМС Украины Воронченко заявил, что от мысли о моряках у него «разрывает сердце», и он готов сам отправиться в тюрьму, лишь бы вернуть их домой.

Читайте также: Командующий ВМС Украины предложил нестандартную схему освобождения моряков

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич: Командующий ВМС Украины знает о последствиях своего предложения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить