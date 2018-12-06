В МИД РФ главе ВМС Украины порекомендовали отставку

Москва, , 14:49 — REGNUM Для главы ВМС Украины Игоря Воронченко, приказавшего подчиненным нарушить закон, будет достаточно отставки. Так прокомментировала предложение военачальника пойти в российскую тюрьму вместо украинских моряков официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Воронченко высоко себя ценит. Сначала он отправил моряков нарушать закон, а позже счел, что один стоит их всех.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября экипажи трех украинских военных кораблей были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе. Глава ВМС Украины Воронченко заявил, что от мысли о моряках у него «разрывает сердце», и он готов сам отправиться в тюрьму, лишь бы вернуть их домой.

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