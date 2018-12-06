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Командующий ВМС Украины предложил нестандартную схему освобождения моряков

Политика

Воронченко подчеркнул, что готов сам сесть в российскую тюрьму, лишь бы украинские моряки получили возможность вернуться домой

Киев, 6 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко ради вызволения из российской тюрьмы украинских моряков готов сам отправиться за решетку. О возможности такого гипотетического обмена адмирал заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам украинского военачальника, ему «разрывает сердце» осознание того факта, что экипажи кораблей ВМС Украины «незаконно» удерживаются в России. Воронченко подчеркнул, что готов сам сесть в российскую тюрьму, лишь бы украинские моряки получили возможность вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что все российские должностные лица, причастные к задержанию экипажей кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, должны быть внесены в украинский «список Магнитского».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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