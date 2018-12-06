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Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева

Политика

Мужчина подал соответствующее заявление в органы социальной поддержки

Ветеран труда отказался от «унизительной» выплаты в пользу Медведева
Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Магадан, Магаданская область, 6 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Ветеран труда, проживающий в Магаданской области, отказался от положенной ему ежемесячной социальной помощи и предложил органам социальной поддержки направить денежные средства председателю Правительства Российской Федераци Дмитрию Медведеву. Об этом 5 декабря сообщила группа «Магаданский скептик» социальной сети Facebook.

https://www.facebook.com/groups/1884205981892729/permalink/2085266605119998/

Администрация сообщества опубликовала два документа: уведомление органов соцподдержки о назначении пенсионеру денежной выплаты в соответствии с Законом Магаданской области от 06.12.2004 №498-ОЗ и встречное заявление ветерана труда. В этом заявлении мужчина сообщил служащим, что подобная социальная мера поддержки в размере 683 рубля унижает его человеческое достоинство и предложил перечислить эту сумму Дмитрию Медведеву.

«Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — написал ветеран труда в заявлении.

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Напомним, сегодня 6 декабря в эфире телеканала «Россия 24» Дмитрий Медведев заявил, что самым трудным решением властей страны за последние 10 лет стало решение о проведении в России пенсионной реформы. Председатель правительства РФ добавил, что эта мера является наименьшим злом.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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