Пенсионерам российских сёл повысят пенсии на 25%

Москва, , 15:13 — REGNUM В России гражданам, проживающим в сельской местности, страховая пенсия будет повышена на 25%. Соответствующее постановление 5 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Стоит отметить, что 25%-ная прибавка будет полагаться не всем сельским жителям, а только тем гражданам, которые проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве и продолжают проживать в сельской местности в период получения пенсии.

В список профессий и должностей, позволяющих получить прибавку к пенсии для сельхозработников, вошли: агроном, агрохимик, агротехник; глава крестьянского (фермерского) хозяйства, председатель, директор; слесарь по ремонту сельхоз. машин, техники; ветеринарный врач, фельдшер, зоотехник и т. д.

С 1 января 2019 года величина фиксированной выплаты сельским пенсионерам установлена в размере 5 тыс. 334,19 руб. Соответственно, для сельских пенсионеров, получающих выплаты по старости или инвалидности, страховая пенсия увеличится на 1 тыс. 333,55 руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году вместо традиционной индексации страховых пенсий с 1 февраля индексация пенсий будет проведена уже с 1 января в размере выше инфляции. Индексация будет осуществляться для всех неработающих пенсионеров, в том числе и сельских жителей.

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