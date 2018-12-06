Министра финансов Киргизии отправили в отставку

Бишкек, , 11:42 — REGNUM В Киргизии уволен министр финансов. Указ об отставке Адылбека Касымалиева с занимаемой должности подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

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Причины отставки не указываются.

Напомним, в конце ноября на очередном заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил министру финансов республики Адылбеку Касымалиеву выговор. Также строгий выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и допущенные нарушения при выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, указанных в отчёте Счетной палаты об аудите исполнения республиканского бюджета за 2017 год получил и его заместитель Мирлан Байгончоков.

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Напомним, Адылбек Касымалиев занимал должность министра финансов Киргизии с 2 мая 2015 года.

Добавим, что накануне, 5 декабря, был задержан заместитель министра транспорта и дорог Киргизии. Имя задержанного антикоррупционной службой госкомитета национальной безопасности республики не назвали, указав только инициалы Ж.А. уточняется. Что чиновник был взят «с поличным при получении денежных средств в размере 50 тыс. долларов США».

По данным ведомства, эти деньги предназначались за принятие положительного решения по тендеру на строительство дороги. Задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и покровителем одной из иностранных компаний. Ранее через посредников он уже получил от представителей иностранной компании 120 тысяч долларов. В настоящее время чиновник помещён в СИЗО.