Минфин ошибся на 606 млн рублей, подсчитывая внешний долг Киргизии

Бишкек, , 16:27 — REGNUM Счетная палата Киргизии передала в генеральную прокуратуру документы с информацией о том, что чиновники министерства финансов допустили ошибку в подсчетах внешнего долга страны. Об этом заявил председатель палаты Улукбек Марипов на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, генпрокуратура должна будет рассмотреть итоги аудита в финансовом ведомстве и дать действиям его руководства юридическую оценку.

«Мы аудит в августе закончили, после этого внешний долг еще на 637 млн сомов (606,6 млн рублей) вырос. По данному вопросу также направили премьер-министру предложение о снятии с должностей соответствующих госслужащих по фактам нарушения финансового порядка», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 411 млн (более 290,3 млрд рублей по текущему курсу). При этом внешний долг превышает $3 млрд 809 млн (более 250,7 млрд рублей), а внутренний равен $602 млн (более 39,6 млрд рублей).

Отметим, что в августе 2018 года из бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга направлено 2 млрд 207,1 млн сомов (свыше 2,1 млрд рублей по текущему курсу).

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