Среда, 26 Сентября 2018 года
17:16:00 МСК

Минфин ошибся на 606 млн рублей, подсчитывая внешний долг Киргизии

Экономика

Кто из чиновников виноват и будут ли их за это наказывать – решит генпрокуратура

Минфин ошибся на 606 млн рублей, подсчитывая внешний долг Киргизии
Иллюстрация: Gov.kg
Министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев

Бишкек, 26 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  Счетная палата Киргизии передала в генеральную прокуратуру документы с информацией о том, что чиновники министерства финансов допустили ошибку в подсчетах внешнего долга страны. Об этом заявил председатель палаты Улукбек Марипов на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, генпрокуратура должна будет рассмотреть итоги аудита в финансовом ведомстве и дать действиям его руководства юридическую оценку.

«Мы аудит в августе закончили, после этого внешний долг еще на 637 млн сомов (606,6 млн рублей) вырос. По данному вопросу также направили премьер-министру предложение о снятии с должностей соответствующих госслужащих по фактам нарушения финансового порядка», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 411 млн (более 290,3 млрд рублей по текущему курсу). При этом внешний долг превышает $3 млрд 809 млн (более 250,7 млрд рублей), а внутренний равен $602 млн (более 39,6 млрд рублей).

Отметим, что в августе 2018 года из бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга направлено 2 млрд 207,1 млн сомов (свыше 2,1 млрд рублей по текущему курсу).

Читайте развитие сюжета: Киргизские энергетики взяли у Китая кредитов в 37 раз больше своих активов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешний долг Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить