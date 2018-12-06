Четверг, 6 Декабря 2018 года
06:51:14 МСК

Слушания по второму туру для мэра Новосибирска пройдут под занавес года

Политика

В Новосибирске пройдут общественные слушания по возвращению второго тура на выборах главы города

Слушания по второму туру для мэра Новосибирска пройдут под занавес года
Герб Новосибирска

Новосибирск, 6 декабря 2018, 05:32 — REGNUM  Совет депутатов Новосибирска проведёт общественные слушания по возвращению второго туда на выборах мэра. Такое решение было принято на сессии накануне, 5 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обратился в администрацию и горсовет Новосибирска с просьбой вернуть второй тур выборов главы муниципалитета.

Читайте также: Выборы мэра Новосибирска через год, но за второй тур на них борются сегодня

«На сессии горсовета 5 декабря глава комиссии по местному самоуправлению Александр Бестужев объявил, что к депутатам поступили предложения вернуть двухтуровую систему выборов градоначальника, — сообщил «Сибкрай». — Депутаты поддержали идею публично обсудить изменения в устав города, общественные слушания назначили на 25 декабря, они начнутся в 11.00 в большом зале мэрии».

Напомним, что второй тур на выборах мэра Новосибирска отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством заменены на мажоритарную систему.

Предложение Ростислава Антонова вернуть второй тур на выборах новосибирского градоначальника вызвало резонанс. Антонова поддержали и некоторые другие общественные активисты. А вот мэр Анатолий Локоть уклонился от прямого высказывания своего мнения на этот счёт.

Читайте также: «А мы о земном»: мэр Новосибирска ушёл от ответа о втором туре на выборах

Но сказал, что один тур таких выборов обходится бюджету в 100 млн рублей, а потому он неоднозначно относится к предложению.

Читайте также: Анатолия Локтя смущает сумма трат на второй тур выборов мэра Новосибирска

Не обошлось и без скандалов. Так автора идеи Ростислава Антонова не позвали на заседание уставной комиссии, где рассматривалось предложение.

Отметим, что полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтяистекают 22 апреля 2019 года. В 2014 году на досрочных выборах мэра города явка избирателей составила 32,59%.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй тур на выборах мэра Новосибирска может «нарушить предсказуемость»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы мэра Новосибирска в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить