«А мы о земном»: мэр Новосибирска ушёл от ответа о втором туре на выборах

Новосибирск, , 13:37 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на стал озвучивать свою позицию по отношению к идее вернуть второй тур на выборах градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 11 октября, на пресс-конференции этот вопрос вновь озвучил общественный активист, президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Однако Локоть всех заинтересованных в данном вопросе пригласил на встречу на заседании уставной комиссии.

На повторный вопрос, но уже корреспондента «Сибкрай.ru», который попытался вернуть мэра к теме, Локоть заявил, что у него есть заботы поважнее, чем обсуждение возврата второго тура голосования:

«Я ответил: на уставной комиссии встретимся, поговорим, — цитирует издание мэра. — Я понимаю, что для кого-то он (вопрос второго туда. — прим. ИА REGNUM ) важный, а для меня важный — автобусы. Сегодня вот важнее транспорта нет ничего, мы заканчиваем сейчас федеральную программу. А дальше что? Следующий период — подготовка к зиме: как система теплоснабжения работать будет, как транспорт будет работать. — Сегодняшним днём живем? — Для меня актуальнее этого сейчас вопросов нет. Вы извините за узость мышления, но как-то так. Кто-то о великом, а мы вот о земном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обратился к мэру Новосибирска и депутатам Горсовета с просьбой вернуть второй тур выборов мэра, который был отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством были заменены на мажоритарную систему. Ответа на просьбу пока не последовало.

Тем временем, полномочия действующего главы города Новосибирск Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года и выборы, скорее всего, будут назначены на единый день голосования — в сентябре 2019 года.

Читайте также: Второй тур на выборах мэра Новосибирска может «нарушить предсказуемость»

Читайте ранее в этом сюжете: Второй тур на выборах мэра Новосибирска может «нарушить предсказуемость»

Читайте развитие сюжета: Мэр Новосибирска идеей об ограничении полномочий даёт некий сигнал элите

Анатолий Локоть, в свою очередь, предложил ограничить полномочий новосибирского градоначальника двумя сроками.

На пресс-конференции сегодня, 11 октября, он, тем не менее, заявил, что «конкретные инициативы», видимо имея ввиду свою и Ростислава Антонова, уставная комиссия будет рассматривать в установленные сроки.

Читайте ранее в этом сюжете: Локоть намерен ограничить полномочия мэра Новосибирска двумя сроками