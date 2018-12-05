Трамп рад, что Макрон проиграл «желтым жилетам»

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что рад отказу президента Франции Эммануэля Макрона от повышения цен на топливо после протестов «желтых жилетов», 5 декабря передает агентство Reuters.

«Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с заключением, которое я сделал два года назад. Парижское соглашение является смертельной ошибкой, потому что оно повышает цену энергии для ответственных стран, а дает выгоду самым страшным загрязнителям (окружающей среды)», — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря правительство Франции заморозило на полгода повышение цен на топливо и коммунальные услуги после многотысячных протестов и беспорядков в Париже.

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