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Трамп рад, что Макрон проиграл «желтым жилетам»

Политика

Президент США вспомнил о Парижском соглашении

Вашингтон, 5 декабря 2018, 23:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что рад отказу президента Франции Эммануэля Макрона от повышения цен на топливо после протестов «желтых жилетов», 5 декабря передает агентство Reuters.

«Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с заключением, которое я сделал два года назад. Парижское соглашение является смертельной ошибкой, потому что оно повышает цену энергии для ответственных стран, а дает выгоду самым страшным загрязнителям (окружающей среды)», — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря правительство Франции заморозило на полгода повышение цен на топливо и коммунальные услуги после многотысячных протестов и беспорядков в Париже.

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