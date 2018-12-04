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«Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности»

Политика

«Желтые жилеты» победили — правительство Франции замораживает цены на топливо и коммунальные услуги

«Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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Париж, 4 декабря 2018, 17:10 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о заморозке на полгода планируемого повышения цен на топливо и коммунальные услуги, 4 декабря передает агентство Associated Press.

«Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности», — пояснил премьер-министр Франции.

Правительство пошло на данный шаг после массовых беспорядков «желтых жилетов» в Париже, которые нанесли столице значительный ущерб. Повышение цен на топливо и коммунальные услуги во Франции планировалось с января 2019 года.

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