Париж, , 17:10 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о заморозке на полгода планируемого повышения цен на топливо и коммунальные услуги, 4 декабря передает агентство Associated Press.

«Никакой налог не оправдан, если единство нации в опасности», — пояснил премьер-министр Франции.

Правительство пошло на данный шаг после массовых беспорядков «желтых жилетов» в Париже, которые нанесли столице значительный ущерб. Повышение цен на топливо и коммунальные услуги во Франции планировалось с января 2019 года.

Читайте также: Пламя Парижа: Вашингтон мешает Макрону создать армию ЕС?