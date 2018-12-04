Еврокомиссия требует от Италии сократить расходы на 12 млрд евро

Рим, , 18:56 — REGNUM Еврокомиссия требует от правительства Италии сокращения расходов в проекте бюджета на 2019 год на 12 млрд евро в сравнении с ранее представленным планом, сообщает La Stampa во вторник, 4 декабря.

Этот показатель — втрое больше того «компромисса» с Еврокомиссией, на который были готовы пойти вице-премьеры и лидеры правящих партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, Еврокомиссию может не устроить даже снижение запланированного дефицита бюджета с 2,4 до 2% ВВП.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

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Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.