Путин ответил Вашингтону на ультиматум по ДРСМД

Москва, , 15:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о выходе Вашингтона из ДРСМД в случае, если Москва не возобновит выполнение договоренностей. США не подкрепили обвинения в адрес России никакими доказательствами, заявил Путин журналистам 5 декабря.

Глава государства назвал «заявление господина Помпео» запоздавшим, так как сначала власти США объявили о намерении покинуть договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а уже потом принялись искать причины для этого.

Ключевое обоснование — что Россия якобы что-то нарушает. Однако доказательства нарушений не были представлены, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, США заявили о выходе из договора через 60 дней, если Москва не вернется к исполнению обязательств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона неукоснительно выполняет требования договора и власти США об этом знают.

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