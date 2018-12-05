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Песков: НАТО нагнетает ситуацию вокруг ДРСМД

Политика

Речь идёт о нагнетании ситуации и во многом — о манипулировании фактами

Москва, 5 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Заявление НАТО о якобы нарушении Россией договора РСМД нужно для нагнетания ситуации. Таким образом скрываются подлинные цели США по выходу из договора, заявил 5 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле слышали заявления разных сторон, в том числе заявление Североатлантического альянса. Несомненно, речь идёт о нагнетании ситуации и во многом — о манипулировании фактами. Таким образом камуфлируются истинные цели по выходу Вашингтона из соглашения с Москвой, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО назвали угрозой евроатлантической безопасности российскую ракетную систему 9М729, недавно принятую на вооружение. Таким образом, с точки зрения альянса, РФ нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с США.

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