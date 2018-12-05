Путин объяснил, почему не принимает звонки Порошенко

Москва, , 15:13 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не намерен участвовать в «нехитрых комбинациях» главы Украины Петра Порошенко, поэтому не отвечает на его попытки поговорить по телефону. Об этом Путин сообщил журналистам 5 декабря.

Глава государства пояснил, что дело не в нежелании «с Петром Алексеевичем разговаривать». Речь идет об отказе участвовать в избирательной кампании действующего президента Украины.

Путин полагает, что Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации, чтобы переложить ответственность на Россию, а затем продемонстрировать свою способность решать возникшие проблемы. Президент добавил, что не хочет и не будет вовлекаться в такие комбинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петр Порошенко посетовал на неудачные попытки поговорить с российским президентом об инциденте в Керченском проливе. Украинский лидер заявил, что предлагал разные форматы переговоров, однако во всех случаях не получал ответа.

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