Песков о телефонном разговоре Путина с Порошенко: «Не планируется»

Москва, , 13:18 — REGNUM Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Петром Порошенко в ближайшие дни телефонные переговоры не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в грядущие дни, насколько ему известно, такого «разговора не планируется».

Представитель Кремля также подтвердил, что Путин и Порошенко не разговаривали по телефону после инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью France24 сообщил, что президент РФ Владимир Путин так и не ответил на запрос официального Киева о телефонном разговоре по инциденту с кораблями украинских Военно-морских сил (ВМС) в Керченском проливе.

Экипаж кораблей, которые незаконно вторглись на территорию РФ, был задержан 25 ноября 2018 г.

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