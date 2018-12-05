Глава районной управы Москвы станет мэром Махачкалы

Махачкала, , 15:14 — REGNUM Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев станет новым мэром города Махачкалы. Об этом было объявлено главой Дагестана Владимиром Васильевым 5 декабря в ходе координационного совещания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Салман Дадаев родился в Дагестане в 1979 году. В 2002 году он с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. В Москву переехал в 2004 году, и с мая по март 2010 был ведущим специалистом управы района Метрогородок. Затем стал первым заместителем главы данной управы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2014 год Дадаев занимал пост первого заместителя главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, ЖКХ и благоустройства. После этого был заместителем главы управы района Хорошево-Мневники по вопросам строительства. С мая 2017 года занимал должность главы управы Басманного района Москвы.

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Напомним, с начала 2018 года кресло главы города Махачкалы занимали уже три человека. Первый — Муса Мусаев — был задержан 19 января по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей. Следствие установило, что в 2016 — 2017 годах он незаконно раздал трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков в черте города Махачкалы общей площадью более 18 кв. м.

В начале октября Мусаев дал признательные показания и заявил о своих заслугах в период правления городом. В середине месяца Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Ещё три года он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

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После задержания Мусаева временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы был назначен его заместитель Абусупьян Гасанов. Однако и он 7 ноября после обысков в рабочем кабинете был задержан по подозрению в причинении ущерба при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Градоначальник дал поручение подчинённым отдать предпочтение одной компании, отклонив заявки прочих участников торгов. Сумма нанесённого ущерба была оценена в 34 млн рублей.

Свою вину Гасанов признал и пообещал возместить нанесенный ущерб. В связи с этим 9 ноября Советский районный суд Махачкалы отпустил его под домашний арест. В этот же день новым временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы был назначен Мурад Алиев — один из заместителей Абусупьяна Гасанова. За этот недолгий период особых претензий к его деятельности со стороны руководства республики не поступало, по крайней мере, публично.

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