Экс-мэра Махачкалы приговорили к четырем годам тюрьмы

Махачкала, , 12:20 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы огласил приговор экс-мэру столицы Дагестана Мусе Мусаеву. Бывший градоначальник приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ещё три года он не имеет право занимать должности на государственной и муниципальной службе, пишет 15 октября «Черновик».

Напомним, Муса Мусаев был задержан в январе 2018 года в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Экс-градоначальника обвиняют в нанесении ущерба бюджету города на сумму более 48 млн рублей при распределении земельных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Муса Мусаев дал признательные показания в суде, пообещав не перекладывать свою ответственность на коллег. В своём выступлении экс-мэр заявил, что он спас город от дефолта. Ему при вступлении в должность достались арестованные счета на 300 млн рублей и задолженности по заработной плате. Кроме того, Мусаев выразил мнение, что ни один из его предшественников не сделал для города того, что сделал он.

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