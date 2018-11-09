Назначен новый врио мэра города Махачкалы

Махачкала, , 14:08 — REGNUM Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Мурад Алиев. Ранее он занимал пост заместителя задержанного главы города Абусупьяна Гасанова, передаёт 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Должность заместителя мэра Махачкалы Мурад Алиев занимал с апреля 2017 года. До этого он являлся заместителем главы Советского района города.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ Дагестана. В его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при проведении торгов на выполнение дорожно-строительных работ. По неофициальным данным, действия задержанного нанесли ущерб бюджету в размере 40 млн рублей.