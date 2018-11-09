Пятница, 9 Ноября 2018 года
14:34:53 МСК

Назначен новый врио мэра города Махачкалы

Политика

Им стал заместитель задержанного градоначальника

Махачкала, 9 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Мурад Алиев. Ранее он занимал пост заместителя задержанного главы города Абусупьяна Гасанова, передаёт 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Должность заместителя мэра Махачкалы Мурад Алиев занимал с апреля 2017 года. До этого он являлся заместителем главы Советского района города.

Читайте также: В отношении врио мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября 2018 года сотрудниками УФСБ Дагестана. В его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при проведении торгов на выполнение дорожно-строительных работ. По неофициальным данным, действия задержанного нанесли ущерб бюджету в размере 40 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить