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ЛНР: инструкторы США и НАТО проведут учения для ВСУ в Донбассе

Политика

Учения пройдут во второй половине декабря

Луганск, 5 декабря 2018, 14:53 — REGNUM  В зоне «операции объединенных сил» («ООС») украинские войска проведут учения под руководством инструкторов из США и НАТО, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 5 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, в штаб «ООС» 3 декабря прибыла группа военнослужащих Североатлантического альянса. Возглавлял группу офицер ВС США. Группа планирует провести во второй половине декабря военные учения возле линии фронта в Донбассе для украинских боевиков.

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Напомним, ВСУ регулярно пользуются иностранной помощью для ведения войны в Донбассе. Так, ранее около 20 иностранных саперов в военной форме образца войск НАТО прибыли в Станицу Луганскую, чтобы обучать украинских военных.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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