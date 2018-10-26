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ВСУ перебросили в Донбасс иностранных саперов

Происшествия

Наемники готовы инструктировать украинских военнослужащих

ВСУ перебросили в Донбасс иностранных саперов
Александр Дейнека. Наёмник интервентов (фрагмент). 1931

Луганск, 26 октября 2018, 18:32 — REGNUM  Порядка 20 иностранных наемников прибыли в Станицу Луганскую, чтобы воевать против Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, сообщает 26 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, наемники прибыли в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для инструктирования украинских военнослужащих. Наемники разговаривают на английском языке, имеют оружие и форму образца войск НАТО, большинство из прибывших являются опытными саперами.

Напомним, Киев регулярно посылает в Донбасс иностранных наемников, при этом украинские СМИ игнорируют эти факты.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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