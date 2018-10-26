ВСУ перебросили в Донбасс иностранных саперов

Луганск, , 18:32 — REGNUM Порядка 20 иностранных наемников прибыли в Станицу Луганскую, чтобы воевать против Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, сообщает 26 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, наемники прибыли в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для инструктирования украинских военнослужащих. Наемники разговаривают на английском языке, имеют оружие и форму образца войск НАТО, большинство из прибывших являются опытными саперами.

Напомним, Киев регулярно посылает в Донбасс иностранных наемников, при этом украинские СМИ игнорируют эти факты.