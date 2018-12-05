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Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрения в шпионаже

Политика

Информацию о его якобы разведывательной деятельности предоставила военная разведка

Братислава, 5 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Власти Словакии выслали российского дипломата из аппарата военного атташе. Поводом стали подозрения в разведке против Словакии и НАТО, сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини 5 декабря на брифинге, транслировавшемся братиславскими сетевыми каналами.

Дипломат был объявлен персоной нон грата и выслан 22 ноября. Информацию о его якобы разведывательной деятельности предоставила военная разведка, пояснил Пеллегрини.

Он добавил, что дипломат покинул пределы Словакии в течение двух суток. Братислава неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом, с Россией у нее сложились стандартные отношения.

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